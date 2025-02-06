Суд продлил запрет на интернет блогеру Портнягину по делу о неуплате налогов

Тверской суд Москвы продлил меру пресечения блогеру Дмитрию Портнягину, известному как Трансформатор, по делу о неуплате налогов и легализации доходов. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Блогеру продлили запрет определенных действий, а именно использования интернета.

В прошлый раз суд продлевал меру пресечения Портнягину в декабре до 10 февраля.

В октябре Тверской суд Москвы отпустил Портнягина из-под домашнего ареста.

«Трансформатор» обвиняется в неуплате налогов на крупную сумму. Его жена Екатерина также проходит по делу в качестве подозреваемой. 6 августа Тверской районный суд Москвы избрал для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год фигуранты уклонялись от уплаты налогов более чем на 124 млн рублей. Также подозреваемые перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Из-за задержки по уплате налогов у них также образовалась задолженность в 64 млн рублей по пеням и штрафам. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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