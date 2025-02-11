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Двух подростков будут судить за поджог релейного шкафа

СК РФ возбудил дело в отношении двух подростков за поджог релейного шкафа
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Телеграм-канал Ростов №1

Сотрудники Восточного московского межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России возбудили уголовное дело по факту террористического акта в Иркутской области в отношении двух подростков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По версии следствия, 8 февраля 2025 года в Иркутской области двое несовершеннолетних совершили поджог релейного шкафа за материальное вознаграждение. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны и арестованы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

11 февраля Центральный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Кировской области за совершение теракта на объекте железнодорожного транспорта. Накануне Курский областной суд признал жителя Курска Максима Москалева виновным и приговорил его к 20,5 годам лишения свободы в колонии по обвинению в совершении государственной измены и диверсии.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении подрыва электрички на Ставрополье.

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