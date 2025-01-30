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ФСБ сообщила о предотвращении подрыва электрички на Ставрополье

ФСБ задержала мигранта, планировавшего подрыв электрички Кисловодск — Минводы

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Ставропольском крае, где мужчина собирался подорвать электричку направлением Кисловодск — Минводы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ФСБ.

По данным силовиков, задержанный — мигрант из Центральной Азии, который вступил в ряды террористической организации. Компоненты для бомбы он купить успел, а осуществить теракт — нет, так как его оперативно задержали.

Проживал иностранец в Ессентуках, где и нашли компоненты СВУ. После подрыва электрички мужчина собирался уехать в Сирию.

30 января ФСБ также сообщила о задержании в Подмосковье диверсанта, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции.

По его словам, СБУ обещала передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран, однако документов он не получил.

Ранее сообщалось, что в Адыгее сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Краснодара, которых подозревают в причастности к поджогу сотовой станции.

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