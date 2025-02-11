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В Херсоне хотят ограничить право продажи купленного по госсертификатам жилья

Российские власти запретят продажу жилья по ГЖС в Херсоне на 5 лет
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РИА Новости

Жителям Херсона и Херсонской области хотят запретить в течение пяти лет продавать жилье, приобретенные по программе государственных жилищных сертификатов (ГЖС). Об этом говорится в поправках к закону, передает ТАСС.

«По результатам правоприменительной практики были выявлены случаи реализации ГЖС жителями Херсона и части Херсонской области с целью последующей продажи жилых помещений, приобретенных с использованием ГЖС», — говорится в документе.

В поправках к закону говорится, что в целях недопущения злоупотребления механизмом ГЖС в законопроект вводятся ограничения на возможность использования социальной выплаты на приобретения жилья гражданами, которые покинули место постоянного проживания в городе Херсоне или части Херсонской области в экстренном порядке. Кроме того, поправки ввели запрет на «отчуждение жилых помещений», приобретенных с использованием ГЖС, сроком на пять лет.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законопроект был разработан для реализации задачи по переселению граждан.

До этого президент России Владимир Путин назвал недостаточным размер компенсации в 150 тысяч рублей для граждан, проживающих в приграничных регионах и потерявших свое имущество.

Ранее стало известно, что замглавы Мытищ подозревают в незаконной выдаче жилищного сертификата.

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