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Замглавы Мытищ подозревают в незаконной выдаче жилищного сертификата

СК подозревает замглавы Мытищ в халатности из-за выдачи жилищного сертификата
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Максим Блинов/РИА Новости

Заместителя главы администрации города Мытищи подозревают в халатности, повлекшей незаконную выдачу жилищного сертификата. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

В ведомстве рассказали, что в рамках уголовного дела о мошенничестве с целью получения жилищного сертификата, расследуемого в отношении жительницы города, выявлены грубые нарушения со стороны должностных лиц местной администрации. По результатам правовой оценки установленных обстоятельств возбуждено уголовное дело о халатности в отношении заместителя главы администрации городского округа.

Следствие установило, что чиновники администрации не проверили достоверность представленных сведений о проживании 13 человек в однокомнатной квартире и о доходе семьи. При правильном расчете среднего дохода семьи право на получение жилищного сертификата было бы исключено, подчеркнули в ведомстве.

Решения о признании семьи малоимущей и о выдаче сертификата принимались двумя комиссиями, председателем которых является заместитель главы администрации Мытищ.

В ведомстве добавили, что решения о признании данной семьи малоимущей отменены.

13 января на сайте администрации Мытищ появилось сообщение, что многодетная семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова, живущая в однокомнатной квартире, получила сертификат на субсидию для приобретения жилья. На это обратили внимание в Госдуме, после чего следственные органы возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье могут ужесточить правила получения жилищных сертификатов.

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