Путин обсудил с Шапшой экологические проблемы Калужской области

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой экологические проблемы региона, в том числе 222 незаконные свалки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, у Шапши в целом «все получается», однако на проблемы экологии необходимо обратить дополнительное внимание.

«В сфере экологии, сами знаете, 222 неразрешенные свалки. Думаю, что это отравляет жизнь людям и в целом неблагоприятно сказывается на вопросах экологии», — сказал Путин.

Президент также призвал калужского губернатора решить вопрос перегруженности городского транспорта, поработать по этой теме с правительством, включиться в программы по поддержке автопрома.

В январе «Парламентская газета» сообщала, что депутаты Госдумы готовят законопроект, ужесточающий наказание за незаконные свалки. Согласно документу, тот, кто создал свалку или собственник участка, на котором она возникла, должен будет убрать мусор в установленный срок. В противном случае отходы вывезут муниципальные власти, а затем потребуют у виновных компенсацию понесенных расходов.

Ранее юрист объяснил, как не получить штраф за выброшенную в мусор елку.