Юрист объяснил, как не получить штраф за выброшенную в мусор елку

Юрист Толмачев: перед тем, как выбросить елку в мусорный бак, ее нужно распилить

После новогодних праздников большинство россиян предпочитают не раздумывать над утилизацией елок, а просто несут «отслужившие» деревья к мусорным бакам. Однако неправильная утилизация грозит штрафом, рассказал 360.ru доктор юридических наук, профессор Александр Толмачев.

Если человек решил справиться сам, то перед тем, как выбросить елку в мусорный бак, нужно ее сначала распилить на небольшие части, предупредил юрист.

«Если вы просто на улицу елку выбросите, попытаетесь избежать ответственности, то сделать этого не получится. Камеры видеонаблюдения зафиксируют нарушение, и вы получите штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей», — рассказал Толмачев.

Если габариты елки превышают 1,5 метра, то мусорщики могут ее просто не взять — именно поэтому важно ее уменьшить. Вес также имеет значение — вывозящая мусор компания может не взять даже коробку весом 30-40 кг. Идеальным вариантом будет воспользоваться специальным контейнером для крупногабаритного мусора, который обычно находится рядом с домом, отметил юрист.

В любом случае лучше всего сдать елку на переработку — так она не нанесет вреда экологии, а только принесет пользу, послужив удобрением или кормом для животных. Так, в Москве и Подмосковье у жителей есть возможность сдать елку в пункт сбора. Пенсионеры и инвалиды могут обратиться в Департамент соцзащиты, который вышлет волонтеров, и они сами заберут дерево.

Ранее химик призвал не выбрасывать живые елки на обычные свалки.