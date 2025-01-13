Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснил, как не получить штраф за выброшенную в мусор елку

Юрист Толмачев: перед тем, как выбросить елку в мусорный бак, ее нужно распилить
close
Дёмский район Уфы/VK

После новогодних праздников большинство россиян предпочитают не раздумывать над утилизацией елок, а просто несут «отслужившие» деревья к мусорным бакам. Однако неправильная утилизация грозит штрафом, рассказал 360.ru доктор юридических наук, профессор Александр Толмачев.

Если человек решил справиться сам, то перед тем, как выбросить елку в мусорный бак, нужно ее сначала распилить на небольшие части, предупредил юрист.

«Если вы просто на улицу елку выбросите, попытаетесь избежать ответственности, то сделать этого не получится. Камеры видеонаблюдения зафиксируют нарушение, и вы получите штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей», — рассказал Толмачев.

Если габариты елки превышают 1,5 метра, то мусорщики могут ее просто не взять — именно поэтому важно ее уменьшить. Вес также имеет значение — вывозящая мусор компания может не взять даже коробку весом 30-40 кг. Идеальным вариантом будет воспользоваться специальным контейнером для крупногабаритного мусора, который обычно находится рядом с домом, отметил юрист.

В любом случае лучше всего сдать елку на переработку — так она не нанесет вреда экологии, а только принесет пользу, послужив удобрением или кормом для животных. Так, в Москве и Подмосковье у жителей есть возможность сдать елку в пункт сбора. Пенсионеры и инвалиды могут обратиться в Департамент соцзащиты, который вышлет волонтеров, и они сами заберут дерево.

Ранее химик призвал не выбрасывать живые елки на обычные свалки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами