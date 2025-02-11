В Польше предложили ослабить охрану птиц в целях нацбезопасности

Польские власти полагают, что излишне строгая охрана птиц может угрожать безопасности страны. Об этом сообщает издание Dziennik со ссылкой на коммюнике польского минобороны.

«Получение разрешений на возможное разорение гнезд указанных видов птиц может привести к замедлению многих инвестиций, в том числе оборонных, чего не должно происходить в современной геополитической ситуации», — разъяснили свою позицию в оборонном ведомстве.

Журналисты отмечают, что в рамках укрепления границы Польши с РФ и Белоруссией солдаты вырубают леса, разрушая места обитания многих краснокнижных птиц. В ответ на это зоозащитники предлагают увеличить список охраняемых видов пернатых, и их поддержало министерство климата и окружающей среды.

10 июня Совет министров Польши утвердил программу Tarcza Wschod («Восточный щит»). Проект подразумевает создание сети укреплений, заграждений, бункеров и систем наблюдения на границе с Россией и Белоруссией. Общая стоимость реализации «Восточного щита» оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд по текущему курсу), а завершение строительных работ планируется на 2028 год.

В ноябре стало известно, что Польша расширит фортификационную программу «Восточный щит» до границы с Украиной. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, польские власти хотят, чтобы на всем протяжении восточной границы «поляки чувствовали себя в безопасности».

Ранее польский врач призвал готовиться к нашествию психически больных украинских солдат.