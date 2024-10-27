Дуда сравнил «Восточный щит» на границе Польши с «Железным занавесом»

Президент Польши Анджей Дуда назвал строящуюся на границе с Белоруссией и Россией систему оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» современным вариантом «Железного занавеса». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Некоторые политики на Западе смотрят на это [начало строительства системы укреплений] с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление «Железного занавеса», — заявил польский президент.

Он также добавил, что если для обеспечения безопасности граждан Польши потребуется вновь возвести «Железный занавес», то это будет сделано.

Проект под названием Tarcza Wschod («Восточный щит») подразумевает создание сети укреплений, заграждений, бункеров и систем наблюдения на границе с Россией и Белоруссией. Общая стоимость реализации «Восточного щита» оценивается в 10 миллиардов злотых (более $2,5 миллиарда по текущему курсу), а завершение строительных работ планируется на 2028 год.

До этого сообщалось, что Польша планирует укрепить и модернизировать заграждение на границе с Белоруссией. На то, чтобы барьер стал эффективным и непроходимым для нелегалов, выделят €350 млн. Польские власти опасаются повторения миграционного кризиса 2021 года.

Ранее стало известно, когда Польша завершит укрепление своей восточной границы.