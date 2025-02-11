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Польский врач призвал готовиться к нашествию психически больных украинских солдат

Психиатр Творус: Польша должна быть готова к потоку сумасшедших солдат ВСУ
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

После завершения конфликта в Польшу хлынет поток психически больных украинских военнослужащих. Об этом в интервью Wirtualna Polska рассказал военный психиатр Радослав Творус.

По его словам, поляки должны быть готовы к тому, что после окончания боевых действий в страну прибудут много украинцев, имеющих проблемы с психическим здоровьем. Эти психические нарушения характерны для возвращающихся с фронта военных и они чрезвычайно разнообразны.

Творус также отметил, что, кроме психических болезней, украинские военные будут страдать и другими хроническими заболеваниями, которые проявились или усилились во время боевых действий.

Врач подчеркнул, что ситуация с украинскими военнослужащими будет оказывать огромное влияние не только на Польшу, но и на весь Европейский союз, потому что некоторые из расстройств участников боевых действий протекают незаметно.

6 февраля украинская журналистка Наталья Панченко заявила, что на улицах польских городов могут вскоре начаться стычки местных жителей с украинцами.

Ранее в Польше заявили о растущем количестве дезертиров среди украинских военных.

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