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Польша расширит фортификационную программу «Восточный щит»

Туск: программа «Восточный щит» будет расширена до границы с Украиной

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Gleb Garanich/Reuters

Польша расширит фортификационную программу «Восточный щит» до границы с Украиной. Об этом заявил во время брифинга с журналистами премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

По словам политика, польские власти хотят, чтобы на всем протяжении восточной границы «поляки чувствовали себя в безопасности».

10 июня Совет министров Польши утвердил программу Tarcza Wschod («Восточный щит»). Проект подразумевает создание сети укреплений, заграждений, бункеров и систем наблюдения на границе с Россией и Белоруссией. Общая стоимость реализации «Восточного щита» оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд по текущему курсу), а завершение строительных работ планируется на 2028 год.

В конце ноября Польша завершила установку первого участка линии укреплений на границе с Россией.

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе своего визита в Польшу приветствовал инициативу Варшавы, а также стран Прибалтики и Финляндии по укреплению границ с Россией.

Ранее стало известно о желании генералов Польши вступить в войну с Россией.

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