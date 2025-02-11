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На лидера рок-группы «Ногу свело!» составили протокол

ТАСС: на Покровского составили протокол за отсутствие маркировки иноагента
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Евгения Новоженина/РИА Новости

На лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом) впервые составили административный протокол за отсутствие маркировки иностранного агента в его публикациях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Музыканта привлекают к ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, отмечается в протоколе. Санкция предусматривает наложение штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В январе сообщалось, что Покровский погасил налоги в России, чтобы сохранить квартиру в Москве возле метро «Митино». Федеральная налоговая служба пыталась взыскать с музыканта и его семьи долг по налогам в размере более чем 400 тысяч рублей еще осенью 2024 года. В 2023 году квартиру площадью 110 квадратных метров артист выставил на продажу вместе с мебелью за 25,7 млн рублей, однако покупателей не нашлось.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о военной операции на Украине. Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом. В отношении музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по нему.

После Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Покровского, который требовал исключения из реестра иноагентов Минюста.

В данный момент артист проживает в Европе.

Раннее в Госдуме призвали ужесточить ответственность для иноагентов.

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