Евгения Чичваркина* просят признать спонсором терроризма

Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) просят признать спонсором терроризма и госизменником. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, с просьбой в СК и Генпрокуратуру обратился глава общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев. Отмечается, что поводом для этого стало одно из последних видео Чичваркина, в котором он вместе с украинской певицей Ольгой Поляковой объявил о сборе средств в два украинских фонда, которые спонсируют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Новую партию донатов Евгений планирует собрать на мероприятии, организованном блогершей Вероникой Белоцерковской (признана в РФ иностранным агентом), которая в РФ заочно приговорена к девяти годам колонии за фейки о российской армии», — говорится в сообщении.

До этого Министерство юстиций Российской Федерации в пятницу, 22 июля, обновило список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, и включило в него актрису Татьяну Лазареву и блогера Веронику Белоцерковскую.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.