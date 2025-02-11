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Петрийчук начали этапировать в колонию из СИЗО

Драматурга Светлану Петрийчук начали этапировать в колонию
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Первая Читка/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Драматурга Светлану Петрийчук начали этапировать в колонию из московского следственного изолятора (СИЗО). Об этом сообщил ее муж в Telegram-канале «это дело Петрийчук».

«Сегодня ранним утром Свету после 649 дней в СИЗО-6 Печатники отправили по этапу. Место этапирования неизвестно, как и всегда», — говорится в сообщении.

До этого вторую осужденную по делу о спектакле «Финист Ясный Сокол» — Евгению Берковичэтапировали в исправительную колонию (ИК) №3 в Костромской области.

Театральный режиссер Евгения Беркович вместе с драматургом Светланой Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса женщины отвергали предъявленные им обвинения. Суд выслушал стороны обвинения и защиты, после чего принял решение отправить обвиняемых в колонию.

Персонажи пьесы Петрийчук — женщины, решившие виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. На создание спектакля были выделены средства Минкульта. Беркович приговорили к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы, Петрийчук — к 5 годам и 10 месяцам.

Ранее сообщалось, что Беркович и Петрийчук могут ходатайствовать об УДО.

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