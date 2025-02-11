Женщина выиграла в лотерею дважды за неделю

Жительница Канады дважды за неделю выиграла в лотерею. Об этом сообщает CTV News.

По данным журналистов, Сильви Бертран из города Квебек 26 января приняла участие в телешоу La Poule aux oeufs d'or, откуда ушла с 32 тысячами канадских долларов (около 2,2 миллиона рублей). 2 февраля женщина купила билет той же лотереи и выиграла еще 100 тысяч (6,8 миллиона рублей). По словам Бертран, на выигранные средства она планирует приобрести новую машину и сделать ремонт в доме.

5 февраля телеканал CBS News сообщал, что жительница США выиграла $4 млн (395 млн рублей) в лотерее, билет которой ей подарил отец. Отец купил ей билет мгновенной лотереи Spectacular, увидев его в магазине.

В конце января победитель лотереи «Новогодний миллиард» от «Русского лото» связался с организаторами и начал оформлять документы для получения выигрыша. Итоги лотереи «Новогодний миллиард» были оглашены 1 января 2025 года. Известно, что главный приз в размере одного миллиарда рублей достался человеку, который купил билет на сайте «Столото» и указал номер телефона, зарегистрированный в Сахалинской области. По итогам розыгрыша выигрышными стали 11 920 044 билетов, при этом один участник выиграл миллиард рублей, а 90 человек — по одному миллиону.

Ранее россиянам рассказали о вероятности получить максимальный выигрыш в лотерее.