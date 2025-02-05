Россиянам рассказали о вероятности получить максимальный выигрыш в лотерее

Шансы россиян получить максимальный выигрыш в лотерее очень невелики, потому что большинство призовых ставок «мелкие». Об этом рассказал основатель игорного бизнеса Дмитрий Слободкин, передает Pravda.Ru.

По его словам, вероятность получения такого выигрыша составляет «один к каким-то квадриллионам», однако она есть. Эксперт отметил, что обычно те, кто выигрывает небольшие деньги в лотерее, тратят их на покупку новых билетов, чтобы выиграть больше.

«Конечно, больших выигрышей меньше, потом идут средние, потом мелкие. Мелких очень много. Они заманивают вас еще больше играть, потому что вы выиграли и хочется еще поставить», — сказал Слободкин.

В конце января сообщалось, что победитель лотереи «Новогодний миллиард» от «Русского лото» связался с организаторами и начал оформлять документы для получения выигрыша. Итоги лотереи «Новогодний миллиард» были оглашены 1 января 2025 года. Известно, что главный приз в размере одного миллиарда рублей достался человеку, который купил билет на сайте «Столото» и указал номер телефона, зарегистрированный в Сахалинской области. По итогам розыгрыша выигрышными стали 11 920 044 билетов, при этом один счастливчик выиграл миллиард рублей, а 90 человек — по одному миллиону.

Ранее суд признал лотерею «Орогой» в Якутии незаконной.