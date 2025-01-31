Победитель лотереи «Новогодний миллиард» связался с организаторами для получения денег

РИА: выигравший миллиард в лотерею от «Русского лото» обратился за выигрышем

Победитель лотереи «Новогодний миллиард» от «Русского лото» связался с организаторами и начал оформлять документы для получения выигрыша. Об этом сообщили РИА Новости в «Столото».

Там отметили, что четвертый лотерейный миллиардер имеет право не раскрывать свою личность, и организаторы лотереи полностью поддержат его решение.

«Мы искренне поздравляем победителя, которому удалось поймать птицу удачи, выиграв главный приз «Новогоднего миллиарда», и надеемся, что это станет началом новых свершений и ярких событий в его жизни», — сказала операционный директор по маркетингу компании Варвара Басанович.

Итоги лотереи «Новогодний миллиард» были оглашены 1 января 2025 года. Известно, что главный приз в размере одного миллиарда рублей достался человеку, который купил билет на сайте «Столото» и указал номер телефона, зарегистрированный в Сахалинской области. По итогам розыгрыша выигрышными стали 11 920 044 билетов, при этом один счастливчик выиграл миллиард рублей, а 90 человек — по одному миллиону.

До этого в «Столото» заявили, что победитель «Новогоднего миллиарда» получит 781 598 156 рублей из-за вычета налога. Как отмечается, налог по прогрессивной шкале доходов составляет 22%, поэтому победителю придется выплатить 218 402 044 руб. «Столото» сделает это за него.

Ранее россиянка выиграла в лотерею почти 150 млн рублей, купив билет на почте.