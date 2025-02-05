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В США женщина выиграла 400 миллионов рублей благодаря подарку

CBS News: в США женщина выиграла в лотерею 400 миллионов рублей
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Depositphotos

Жительница США выиграла $4 млн (395 млн рублей) в лотерее, билет которой ей подарил отец. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

Отец купил ей билет мгновенной лотереи Spectacular, увидев его в магазине. По словам 26-летней женщины, она удивилась подарку, но с радостью приняла его. Когда она сорвала защитный слой, поняла, что билет выигрышный.

«Меня охватило столько эмоций. Я кричала. Я плакала. Я была и остаюсь в шоке от того, что выиграла четыре миллиона долларов», — сказала женщина.

Американка планирует получить свой выигрыш в виде единовременной выплаты в размере около $2,7 миллиона и затем положить деньги на сберегательный счет.

1 января 2025 года житель Сахалина купил билет в онлайн-приложении «Столото» и выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Позже стало известно, что он связался с организаторами лотереи и прислал все необходимые документы почтой, чтобы получить свой приз.

Ранее сообщалось, что россияне скупают лотерейные билеты.

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