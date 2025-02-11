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В Казахстане упал уровень преступности после запрета алкоголя

МВД Казахстана: в 27 селах прекратились преступления после запрета алкоголя
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Global Look Press

МВД Казахстана не зафиксировало преступлений в 27 селах Туркестанской области после введения запрета на продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ярким примером является село Мадениет Сарыагашского района с населением около 1500 человек. Как отмечает участковый инспектор Мурат Толегенов, за два года в населенном пункте не было ни одного преступления. Также полицейский проводит разъяснительные работы по профилактике правонарушений», — говорится в сообщении.

5 февраля Следственный комитет России предложил запретить продажу любых алкогольных напитков молодым людям до 21 года. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, подобное решение может помочь в противодействии криминалу, «который вовлекает подростков в наркобизнес, убеждая их в безнаказанности из-за возраста».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал идею главы СК запретить продажу алкогольных напитков до 21 года, но усомнился в том, что ее можно будет реализовать. Кроме того, считает Тумусов, запрет приведет к появлению подпольного рынка.

Ранее в Казахстане с начала года сорвали подготовку четырех терактов.

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