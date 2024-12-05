В Казахстане с начала года была сорвана подготовка четырех терактов

В Казахстане с начала года были сорваны подготовки к четырем терактам. Об этом доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель комитета национальной безопасности (КНБ) республики Ермек Сагимбаев, передает Telegram-канал пресс-службы казахстанского президента.

По данным пресс-службы, Сагимбаев отчитался об основных итогах работы ведомства с начала текущего года и рассказал о задачах на предстоящий период.

«Органами национальной безопасности сорвана подготовка четырех терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица», — говорится в публикации.

Сагимбаев добавил, что из Сирии и Турции были экстрадированы шесть казахстанцев, которые находились в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера. В настоящее время двое из них осуждены.

Среди прочего были пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, которые были причастны к терроризму и экстремизму.

25 ноября сообщалось, что сотрудники КНБ Казахстана задержали подозреваемого и его подельников, которые готовили теракт в учреждении уголовно-исполнительной системы.

Ранее в СК рассказали о разоблачении ячейки террористов в нижегородской колонии.