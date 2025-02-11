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В Минздраве РФ заявили о снижении числа абортов за 10 лет

Минздрав: число абортов в России снизилось более чем в 3,5 раза за 10 лет
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220 Selfmade studio/Shutterstock/FOTODOM

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко заявила, что число абортов в России снизилось более чем в 3,5 раза за 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шешко, стойкое снижение числа абортов стало результатом работы Минздрава совместно с органами государственной власти.

«И мы видим в этом тоже определенные резервы повышения рождаемости», — сказала она на заседании в Совете Федерации, посвященном государственному докладу о положении детей и семей в России за 2023 год.

Шешко отметила, что в стране также возрастет количество процедур экстракорпорального оплодотворения, что также способствует увеличению рождаемости.

5 февраля стало известно, что депутаты заксобрания Санкт-Петербурга подготовили законопроект, предлагающий распространить на все регионы России меру поддержки молодых родителей, которая подразумевает выдачу им подарочного комплекта принадлежностей и вещей для новорожденных.

В конце января патриарх Кирилл на пленарном заседании 13-х Рождественских парламентских встреч заявил о необходимости продвигать традиционные ценности для улучшения демографии в России.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность.

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