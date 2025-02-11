Экс-телеведущая «России 1» заявила, что РФ требует ее экстрадиции из Чехии

Экс-телеведущая Курбангалеева заявила, что РФ требует ее экстрадиции из Чехии

Бывшая телеведущая канала «Россия 1» Фарида Курбангалеева (признана в РФ иностранным агентом) заявила, что Генпрокуратура РФ требует от чешских коллег экстрадировать журналистку на Родину. Об этом женщина написала на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам журналистки, ей пришло соответствующее письмо от полиции Чехии. Дело рассмотрит суд в Праге, и Курбангалеевой уже назначили адвоката.

Курбангалеева обвиняется в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

В ноябре стало известно, что журналистка может быть связана с британскими спецслужбами. По данным следствия, они занимались финансированием ее деятельности.

В декабре Роскомнадзор сообщил, что с июня 2023 года по май 2024 года Курбангалеева распространила 60 сообщений иноагентов.

Ранее глава «Ветеранов России» призвал признать Алексея Кортнева иноагентом.