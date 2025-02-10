Глава «Ветеранов России» призвал признать Кортнева иноагентом

Солиста рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева необходимо проверить на иностранное влияние. Об этом NEWS.ru заявил глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

По его словам, соответствующие обращения уже направлены в Генпрокуратуру России, Следственный комитет РФ и Минюст.

Резяпов утверждает, что музыкант негативно высказывался о спецоперации. При этом после отъезда из РФ Кортнев вернулся в страну. В связи с этим глава «Ветеранов России» призвал признать солиста группы иноагентом.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Кортнев якобы уехал в США после начала специальной военной операции на Украине, а после вернулся.

10 февраля вокалист ответил на хейт по поводу своего якобы отъезда. Он признал, что действительно часто дает концерты в Европе, Америке и Азии, однако вырученные с них средства тратит в России и ни разу не делал во время шоу антироссийских высказываний.

Ранее юрист рассказал, в каком случае Кортнев сможет вернуться в Россию.