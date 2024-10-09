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Экс-ведущую канала «Россия-1» объявили в международный розыск за фейки о российской армии

РИА: ведущая Курбангалеева объявлена в международный розыск за фейки о ВС РФ

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Телеграм-канал «Пражский Град»

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в международный розыск за фейки о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Отмечается, что Курбангалееву обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении бывшей телеведущей было возбуждено в мае 2024 года.

«Курбангалеева ... объявлена в международный розыск», — говорится в сообщении.

С момента ее фактического задержания на территории России Курбангалееву должны заключить под стражу на два месяца.

Курбангалеева вела передачу «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года бывшая телеведущая проживает в Праге и ведет свой YouTube-канал.

До этого Московский городской суд оставил в силе заочный арест бывшей ведущей телеканала «Россия-1» Фариды Курбангалеевой, обвиняемой в оправдании терроризма и распространении фейковой информации о российской армии.

Ранее блогер Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом) подал кассационную жалобу на заочный приговор за фейки о ВС РФ.

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