Роскомнадзор: экс-ведущая «России 1» распространила 60 сообщений иноагентов

Экс-ведущую телеканала «Россия 1» Фариду Курбангалееву (признана в РФ иностранным агентом) уличили в распространении материалов иностранных агентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роскомнадзора (РКН), представленные в судебных документах.

«За период с июня 2023 года по май 2024 года Роскомнадзором выявлено 60 фактов распространения Курбангалеевой сообщений и материалов лиц, включенных в реестр иностранных агентов», — указано в документах.

Курбангалеева обвиняется в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

В ноябре стало известно, что журналистка может быть связана с британскими спецслужбами. По данным следствия, они занимались финансированием ее деятельности.

Ранее стало известно, что Курбангалеева отрицает, что находилась под иностранным влиянием.