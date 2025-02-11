Житель Приамурья получил 12 лет колонии за донаты ВСУ

В Амурской области суд приговорил мужчину к 12 годам за переводы ВСУ

Жителя Амурской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, 22-летний житель Благовещенска переводил личные средства для финансовой помощи иностранному государству. В частности он перечислял деньги ВСУ для покупки оружия, военной техники и амуниции.

В октябре прошлого года работавшую на «Уралвагонзаводе» 25-летнюю девушку отправили в колонию на 12,5 года и приговорили к штрафу в размере 300 тыс. руб. Сотрудницу предприятия, выпускающего бронетехнику для СВО, признали виновной в госизмене за продажу Украине военных чертежей за 100 тыс. руб. По данным следствия, девушка действовала в сговоре с мужем-инженером. При обыске у них дома нашли «предметы шпионской деятельности». На допросе она признала вину и заявила, что на полученные деньги пара хотела «просто пожить».

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