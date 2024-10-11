«Хотели просто пожить на эти деньги»: жену инженера осудили за продажу чертежей Украине Бывшую сотрудницу «Уралвагонзавода» осудили на 12,5 года за госизмену

Работавшую на «Уралвагонзаводе» девушку отправили в колонию на 12,5 года. Сотрудницу предприятия, выпускающего бронетехнику для СВО, признали виновной в госизмене за продажу Украине военных чертежей за 100 тыс. руб. По данным следствия, девушка действовала в сговоре с мужем-инженером — его дело ведется отдельно тем же судьей, который признал виновным в шпионаже корреспондента WSJ Эвана Гершковича. На допросе девушка признала вину, заявив, что на полученные деньги пара хотела «просто пожить».

Свердловский областной суд назначил 12 лет и шесть месяцев колонии бывшей сотруднице «Уралвагонзавода» Виктории Мухаметовой, которая продала военные чертежи Украине, сообщило ТАСС.

«Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Также ей назначен штраф в 300 тыс. рублей», — уточнило агентство.

Приговор вступит в силу через 15 суток, если его не будут обжаловать.

Мухаметовой 25 лет , девушка работала оператором копировальных и множительных машин в отделе полиграфии и технической документации. Ее признали виновной в госизмене (ст. 275 УК). Вместе с Мухаметовой по тому же делу проходит ее муж Даниил, бывший инженер «Уралвагонзавода».

Продали чертежи за 100 тысяч

Изначально Мухаметовых задержали в марте 2023 года за нецензурную брань . Полиция заявила, что они матерились в центре Екатеринбурга, не реагировали на замечания прохожих и правоохранителей, «чем нарушили общественный порядок и выразили явное неуважение к обществу». Пара вину не признала, однако суд встал на сторону обвинения, опираясь на рапорт сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) и «объяснения свидетелей». Обоих арестовали на 12 суток по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

«На выходе из спецприемника они были задержаны по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), — писала газета «Коммерсантъ».

При этом областное управление ФСБ в апреле 2023-го сообщило, что подозреваемых задержали «в результате спецоперации в Нижнем Тагиле». ФСБ опубликовала видео их задержания, на котором видно, как силовики скручивают мужчину на выходе из подъезда, а потом заходят с ним в квартиру. Далее на записи он уже вместе с женщиной в квартире разговаривает с оперативниками, после чего обоих увозят.

После задержания по делу о госизмене суд повторно арестовал супругов. При обыске у них дома нашли «предметы шпионской деятельности» . Виктория на допросе признала, что они продали украинской стороне чертежи за 100 тыс. руб.

«Подчеркнула, что на полученные деньги они вместе с мужем планировали «просто жить», — отмечает «Коммерсантъ».

ФСБ подчеркивала, что полученные сведения противник сможет использовать в военном конфликте с Россией. «Уралвагонзавод» делает бронетехнику для СВО, с начала боевых действий производство продукции выросло в четыре раза. В феврале 2024-го проверить завод в Нижнем Тагиле приезжал президент России Владимир Путин.

Уголовные дела пары находятся в разном производстве у разных судей, их рассматривают в закрытом режиме. Дело Даниила Мухаметова ведет тот же судья, который признал виновным в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Последнего задержали в марте 2023-го, как и бывших сотрудников «Уралвагонзавода». По версии обвинения, иностранный корреспондент собирал в Свердловской области секретную информацию о работе «Уралвагонзавода» «с соблюдением тщательных мер конспирации». ФСБ считает, что он действовал по заданию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Мужчина не признал вину, российская сторона в качестве доказательств публиковала аудиозапись его разговора с информатором — сотрудником «Уралвагонзавода». В июле 2024-го американца приговорили к 16 годам колонии строго режима. Дело получило широкий резонанс, в августе Гершковича освободили в ходе обмена заключенными между Россией и США.