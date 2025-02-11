Вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно присвоено звание Героя РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, который погиб в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена «Золотая звезда», — отметил сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания.

Кожемяко также добавил, что высокие государственные награды были вручены и другим погибшим вместе с Ефремовым — Александру Иваровскому и Сергею Дмитриеву.

2 февраля губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что его заместитель погиб, возвращаясь с боевого задания в Курской области.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

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