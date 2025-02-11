В Марокко произошло землетрясение магнитудой 5,1

В северной части Марокко зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки произошли в 26 километрах к востоку от города Эль-Ксар-эль-Кебир, в котором проживают свыше 150 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

11 февраля Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции заявило, что страна начала готовиться к землетрясениям и цунами на фоне сейсмической активности на острове Санторини в Эгейском море.

4 февраля сообщалось, что остров Санторини, который находится в Греции, пришлось покинуть тысячам местных жителей из-за землетрясений, которые произошли в Эгейском море. Люди покидали остров на автомобилях и паромах, фиксировались сотни подземных толчков, также объявлялась угроза цунами.

Ранее российские ученые нашли новый способ изучения землетрясений.