Турция начала готовиться к цунами и землетрясениям

Турция начала готовиться к землетрясениям и цунами на фоне сейсмической активности на острове Санторини в Эгейском море. Об этом сообщается на сайте Турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD).

«В результате активности в регионе, которая приняла форму сейсмического шторма, по состоянию на 7 февраля 2025 года число землетрясений магнитудой более 3 баллов достигло 761. Землетрясения усиливаются примерно в 25 км к северо-востоку от острова Санторини, а их глубина колеблется от 5 км до 25 км. Ближайшее к берегам нашей страны землетрясение произошло на расстоянии 140 км», — говорится в сообщении.

Также существует небольшая вероятность того, что продолжающаяся сейсмическая активность в регионе может привести к вулканической деятельности.

AFAD уже развернула мобильные системы сирен в провинциях Измир, Айдын и Мугла для предупреждения местных жителей о возможной угрозе. Кроме того, управление усилило координацию между подразделениями экстренного реагирования.

4 февраля сообщалось, что остров Санторини, который находится в Греции, пришлось покинуть тысячам местных жителей из-за землетрясений, которые произошли в Эгейском море. Люди покидали остров на автомобилях и паромах, фиксировались сотни подземных толчков, также объявлялась угроза цунами.

Ранее российские ученые нашли новый способ изучения землетрясений.