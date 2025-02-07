Красный свет: многие магазины «Светофор» могут закрыть

После начала массовых проверок сети «Светофор» Федеральная налоговая служба решила ликвидировать АО «Инвест стандарт» — холдинг, владеющий магазинами в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Тысячи людей могут потерять работу, а бизнес розничной сети рискует остаться без новых кредитов. Из-за чего начались проверки и что об этом говорят официальные лица — в материале «Газеты.Ru».

Просрочка и отсутствие документов

О нарушениях в сети «Светофор» сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Там объяснили, что получили обращения от потребителей и депутатов Госдумы — те просили проверить магазины на предмет соблюдения законов при реализации сельскохозяйственных продуктов.

Инспекторы ведомства проверили ряд магазинов и установили, что при продаже молочной, мясной и рыбной продукции в ряде торговых точек не было товаросопроводительных документов, отсутствовала маркировка, были товары с истекшим сроком годности, а некоторые продукты были без упаковки и хранились с нарушением температурного режима .

«В Ростовской области в 60 торговых точках сети «Светофор», расположенных в Песчанокопском районе, Азове (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), Сальске и Зернограде, зафиксировано 91 нарушение.

Кроме того, анализ компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» (автоматизированная система для прослеживания грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ. — «Газета.Ru») показал, что часть продукция животного происхождения поступала без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность», — рассказали в Россельхознадзоре.

Грубые нарушения выявили в четырех магазинах под Люберцами и Раменском, а также в Новгородской и Вологодской областях.

«По обнаруженным фактам выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Материалы направлены в прокуратуру для согласования внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Также информация направлена в Роспотребнадзор для принятия мер в рамках действующих полномочий», — уточнили в ведомстве.

Где уже закрыли магазины

В январе начали закрываться московские магазины «Светофор». Решением Перовского суда 24 января на 90 суток приостановили работу магазина в Новокосине, а управляющую компанию, «Торгсервис 150», обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Тогда же закрыли «Светофор» на Нижегородской улице в Москве, затем в Электростали, проверки прошли в Санкт-Петербурге. Несколько торговых точек на срок от 40 до 60 суток закрыли в Тюмени и области.

«Нам уже давно начали поступать жалобы от поставщиков «Светофора» на то, что сеть нарушает закон о регулировании торговой деятельности»,

— объяснил Forbes депутат Госдумы Сергей Лисовский.

ФНС выявила другие нарушения

После начала массовых проверок Федеральная налоговая служба приняла решение о начале ликвидации АО «Инвест стандарт» — холдинга, владеющего магазинами «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Причина — недостоверные сведения об адресе, указанном компанией при регистрации. Налоговики не обнаружили офис «Инвест стандарта» на улице Наумова в Ярославле. Запись появилась в «СПАРК — Интерфакс».

Сейчас в ЕГРЮЛ сведения об организации помечены как недостоверные. Так случается часто, когда ФНС предъявляет претензии из-за недостоверности адресов, рассказала партнер юридической компании FTL Advisers Мария Кукла.

«Через шесть месяцев организацию могут исключить из ЕГРЮЛ, но это еще не приговор. Надо оперативно предоставить сведения и подтверждающие документы об адресе, которые удовлетворят ФНС», — объяснила она.

В сеть входят около 2200 дискаунтеров «Светофор» и гипермаркетов «Маяк», уточнил Forbes. В магазинах трудятся несколько тысяч человек, которые теоретически могут остаться без работы в случае закрытия торговых точек.

В конце октября прошлого года руководство холдинга пыталось изменить адрес в документах, заявление подавали в ФНС. Тогда же депутаты Госдумы вместе с ФАС и Минпромторгом просили прокуратуру проверить «Светофор» — парламентарии считали, что розничная сеть нарушала закон о торговле и санитарные нормы.

Кому принадлежит «Светофор»

Первый магазин сети открыли летом 2009 года в Красноярске. Владельцы бизнеса — семья Шнайдеров.

«Они оттолкнулись от дна, полностью очистили мозг и начали делать совершенно новую концепцию — жесткий дискаунтер», — рассказывал председатель совета директоров красноярской сети супермаркетов «Командор» Олег Сипетый.

В «Светофоре» не было прилавков и полок, товары продавали из коробок и деревянных палет. Минимальная наценка позволяла сети держать низкие цены — на 10–20% ниже среднерыночных.

Бизнес развивался, и магазины открывали в разных регионах страны. Весной 2024-го Сергей Шнайдер впервые попал в список миллиардеров Forbes (96-е место), издание оценило его состояние в $1,4 млрд.