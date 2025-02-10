МЧС сообщило о локализации пожара в парке «Сокольники»

МЧС: пожар в кафе в парке «Сокольники» локализован

Пожарные локализовали возгорание, произошедшее в здании кафе в столичном парке «Сокольники». Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщал, что возгорание произошло в ресторане «Джи Джи Гриль». На месте работали 32 специалиста МЧС России и девять единиц техники.

По информации оперативных служб, в кафе обрушилась крыша на площади 100 квадратных метров. Площадь огня составила 200 квадратных метров.

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