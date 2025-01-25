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В Новой Москве подожгли два автомобиля

В Новой Москве неизвестные подожгли две машины
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Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Новой Москве сгорели два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Ночью около 5 часов в деревне Внуково случился пожар, сгорели два автомобиля. Одна из машин стояла около частного дома, вторая находилась на соседней улице около здания местной администрации. По камерам наблюдения выяснили, что авто специально подожгли», — говорится в публикации.

По словам местных жителей, неизвестные облили транспорт горючей жидкостью, подожгли и затем сбежали. Мотивы преступников неизвестны.

До этого в Новой Москве подожгли УАЗ «Патриот» с военными номерами.

«УАЗ «Патриот» с военными черно-белыми номерами стоял на парковке у дома в поселении Десёновское. В какой-то момент машина загорелась. Очевидцы увидели пожар и вызвали спасателей», — сообщал Telegram-канал Baza.

Ранее массовое ДТП на КАД, где пострадали дети, сняли на камеру.

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