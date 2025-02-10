Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия повысила готовность к ликвидации разливов нефти в Финском заливе в связи с аварией с танкером Koala в Усть-Луге Ленинградской области. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы проводим специальный мониторинг в связи с повреждением танкера в Усть-Луге», — рассказал он.

По его словам, у Финляндии есть хорошие возможности и имеется готовность к ликвидации разливов нефти.

«Когда речь идет о больших танкерах — то это всегда очень серьезные случаи», — добавил министр.

Замкомандующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин заявил, что ситуация находится под контролем.

Танкер Koala шел под флагом Антигуа и Барбуды. Специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва и его стало затапливать водой. Telegram-канал Baza со ссылкой на следователей сообщал, что затонувший танкер Koala мог быть заминирован. После ЧП на танкере возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Ранее в Сахалинской области из-за севшего на мель сухогруза ввели режим чрезвычайной ситуации.