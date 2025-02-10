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Затонувший в Ленобласти танкер мог быть заминирован

Baza: затонувший в Ленинградской области танкер Koala мог быть заминирован
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Telegram-канал «Александр ДроZденко»

Затонувший в Ленинградской области танкер Koala мог быть заминирован. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на следователей.

Отмечается, что пока на судне не нашли взрывных устройств, но кинологи продолжают их поиск.

Танкер Koala ходит под флагом Антигуа и Барбуды. Около 2:00 мск специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва и его стало затапливать водой.

Baza сообщал, что экипажу удалось выбраться на берег. Всего на борту находились 24 человека. В их числе 12 граждан Индонезии, восемь граждан Грузии и четыре гражданина РФ. По данным «Росморречфлота», в результате инцидента никто не пострадал.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что судно кормой село на мель. Предварительно, утечки нефтепродуктов зафиксировано не было.

Ранее в Сахалинской области из-за севшего на мель сухогруза ввели режим чрезвычайной ситуации.

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