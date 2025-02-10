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На заводе в Нидерландах произошла утечка водорода

NOS: на алюминиевом заводе в нидерландском Утрехте произошла утечка водорода
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Unsplash

На алюминиевом заводе Nedal в нидерландском Утрехте произошла утечка газообразного водорода. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

По данным журналистов, 119 сотрудников завода были эвакуированы и размещены на территории соседнего предприятия. NOS отмечает, что водород нетоксичен, однако взрывоопасен и легко воспламеняется.

В управлении безопасности региона заявили, что никаких последствий для местных жителей не возникнет благодаря ветру. Пожарные остановили работу завода, чтобы обеспечить проветривание помещения. На территории предприятия также находятся сотрудники скорой помощи и полиции. Четверо человек были осмотрены медиками.

10 февраля сообщалось, что на участке магистрального газопровода в Бухарской области Узбекистана произошла утечка газа с возгоранием.

В ноябре прошлого года сообщалось, что на газопроводе завода Muscar венесуэльской PDVSA произошел пожар при странных обстоятельствах. По данным PDVSA, странные обстоятельства инцидента характеризуют его как «атаку на отрасль».

Ранее в Йемене десятки человек пострадали при взрыве газохранилища.

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