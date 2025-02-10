На магистральном газопроводе в Узбекистане произошел пожар

В Бухарской области Узбекистана произошли утечка и пожар на газопроводе

На участке магистрального газопровода в Бухарской области Узбекистана произошла утечка газа с возгоранием. Об этом сообщает министерство энергетики республики в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 10 февраля, на магистральном газопроводе диаметром 1020 мм, проходящем по территории Бухарской области, произошла утечка газа и пожар», — говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются необходимые меры для ликвидации последствий. Отмечается, что никто не пострадал.

В прошлом году сообщалось, что на газопроводе завода Muscar венесуэльской PDVSA произошел пожар при странных обстоятельствах. По данным PDVSA, странные обстоятельства инцидента характеризуют его как «атаку на отрасль».

В компании обратили внимание, что в результате инцидента на 26-дюймовом газопроводе Маскар — Сото пострадали пять человек. Их доставили в больницу. В тушении пожара принимают участие специалисты-нефтяники, сотрудники гражданской защиты, национальной гвардии и пожарные штата Монагас.

Ранее в Йемене десятки человек пострадали при взрыве газохранилища.