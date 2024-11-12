В Венесуэле раскрыли возможную причину взрыва на газопроводе

Пожар на газопроводе завода Muscar венесуэльской PDVSA произошел при странных обстоятельствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление нефтегазовой компании.

«Техническая команда работает над тем, чтобы полностью взять ситуацию под контроль», — говорится в сообщении.

По данным PDVSA, странные обстоятельства инцидента характеризуют его как «атаку на отрасль».

В компании обратили внимание, что в результате инцидента на 26-дюймовом газопроводе Маскар — Сото пострадали пять человек. Их доставили в больницу. В тушении пожара принимают участие специалисты-нефтяники, сотрудники гражданской защиты, национальной гвардии и пожарные штата Монагас.

Венесуэла обладает одними из крупнейших в мире запасами природного газа и может занять четвертое место по их объемам. По данным на 2023 год, в стране ведется сертификация более 50 газовых месторождений на северном побережье.

Ранее стало известно, что президент Венесуэлы может посетить Россию.