Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Йемене свыше 60 человек получили ранения при взрыве газохранилища

SHOT: в Йемене произошел взрыв газохранилища, свыше 60 человек ранены
close
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Йемене в провинции Эль-Байда произошел взрыв газохранилища одной из станций по продаже бытового газа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, более 60 человек получили травмы, семерых не удалось спасти, говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных служб. Причина взрыва устанавливается.

В июне прошлого года в Саратове произошел взрыв на газохранилище в Татищевском районе. Столб огня от взрыва был виден на несколько километров. По данным Mash, предварительной причиной произошедшего стала повторная утечка газа.

Позднее губернатор региона Роман Бусаргин уточнил, что причиной ЧП стала аномальная жара, из-за которой на газопроводе произошла разгерметизация, а затем — возгорание.

Житель села Сторожевка Саратовской области Максим в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что перед началом пожара на газопроводе слышал «большой взрыв». Мужчина отметил, что в его квартире, которая находится в километре от места ЧП, отключилось электричество, а из-за жара огня он «вспотел за 20 секунд».

Ранее в Петрозаводске произошел взрыв газа в пятиэтажке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами