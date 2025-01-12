В Йемене свыше 60 человек получили ранения при взрыве газохранилища

В Йемене в провинции Эль-Байда произошел взрыв газохранилища одной из станций по продаже бытового газа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, более 60 человек получили травмы, семерых не удалось спасти, говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных служб. Причина взрыва устанавливается.

В июне прошлого года в Саратове произошел взрыв на газохранилище в Татищевском районе. Столб огня от взрыва был виден на несколько километров. По данным Mash, предварительной причиной произошедшего стала повторная утечка газа.

Позднее губернатор региона Роман Бусаргин уточнил, что причиной ЧП стала аномальная жара, из-за которой на газопроводе произошла разгерметизация, а затем — возгорание.

Житель села Сторожевка Саратовской области Максим в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что перед началом пожара на газопроводе слышал «большой взрыв». Мужчина отметил, что в его квартире, которая находится в километре от места ЧП, отключилось электричество, а из-за жара огня он «вспотел за 20 секунд».

Ранее в Петрозаводске произошел взрыв газа в пятиэтажке.