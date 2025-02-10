Очевидцы рассказали о хлопках перед пожаром в ресторане в парке «Сокольники»

SHOT: перед пожаром в ресторане «Джи Джи Гриль» в Москве были слышны два хлопка

Перед пожаром в ресторане «Джи Джи Гриль» в столичном парке «Сокольники» были слышны два хлопка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседников SHOT, после громких звуков из заведения на улице 1-й Лучевой просек повалил густой дым.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. По данным МЧС России, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Информация о пострадавших и о причинах пожара уточняется.

9 февраля пожар произошел в Николаевских банях в подмосковных Химках. По данным Telegram-канала SHOT, из здания были эвакуированы около 10 человек.

Вечером 8 февраля стало известно о возгорании в здании Электрозавода в Москве. По информации журналистов, пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки.

Ранее под Ханты-Мансийском загорелся деревянный многоквартирный дом.