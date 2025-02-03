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Эксперт оценил вероятность нашествия змей в Москве из-за теплой зимы

Змеи в Москве вряд ли проснутся в ближайшее время из-за теплой зимы
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Stephen Mahony/ Australian Museum

Змеи вряд ли проснутся в ближайшее время из-за теплой зимы. Об этом сообщил РИА Новости начальник столичного отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин, комментируя возможность нашествия змей в Москве на фоне отсутствия морозов.

Прогнозировать размножение змей в данный момент преждевременно, считает эксперт.

«Во-первых, если нас ждут околонулевые температуры до начала марта — середины марта (а по-видимому, оно к тому идет), то вряд ли змеи проснутся в ближайшее время», — сказал Кунафин, подчеркнув, что змеи делают кладку яиц один раз в году, и высокие температуры не влияют на увеличение их численности.

Он напомнил, что малоснежная и относительно теплая зима была в Москве в 2020 году, но тогда никакого нашествия пресмыкающихся не наблюдалось. Они появились только в апреле, добавил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды.

16 января сообщалось, что в московской гостинице обнаружили полуметровую пятнистую змею.

Ранее в Москве женщина нашла у себя в унитазе удава.

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