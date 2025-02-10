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Севшее на мель у Сахалина китайское судно могут распилить

Baza: севший на мель у Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 могут распилить
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МЧС России

Китайский сухогруз An Yang 2, который сел на мель у Сахалина, могут распилить. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, из-за непогоды водолазы не могут подобраться к судну, чтобы тщательно осмотреть его на предмет утечек. И только после обследования будут ясны дальнейшие действия. Как пишет Baza, есть два варианта: An Yang 2 либо попытаются «раскачать», чтобы снять с мели, либо утилизировать сухогруз, распилив его. Сейчас в администрации Сахалинской области обсуждают вариант с «раскачкой» An Yang 2, однако его могут не принять из-за отсутствия на Сахалине сухогрузов сопоставимой или большей мощности. А на распил судна уйдет около двух лет.

Вечером 8 февраля в устье реки Казачка сел на мель китайский сухогруз An Yang 2: он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, однако у берегов Сахалина получил пробоину. Из-за произошедшего на острове ввели режим ЧС. На борту судна находятся 1 тыс. тонн угля и 706 тонн мазута. На судне остаются 20 членов экипажа. По предварительным данным, разлива топлива нет. Власти взяли ситуацию на особый контроль.

Ранее иранское судно село на мель в Астраханской области.

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