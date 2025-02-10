Сын бывшего главы Роскомнадзора отдал мошенникам 65 млн руб. и коллекцию часов

Сын гендиректора «Газпром-медиа», бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова отдал мошенникам 65 миллионов рублей и коллекцию часов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, злоумышленники позвонили 20-летнему Николаю Жарову 8 февраля и представились сотрудниками сотового оператора, предложив продлить договор на обслуживание SIM-карты. Юноша назвал аферистам код из СМС, так они получили доступ к его «Госуслугам». Под давлением Жаров-младший отдал курьерам 49 миллионов рублей, 36 тысяч долларов и 133 тысячи евро, а также отнес в ломбард 16 дорогостоящих часов. Сотрудница ломбарда вызвала полицию.

Уточняется, что уголовное дело уже возбудили, правоохранители ищут злоумышленников.

До этого россиянам рассказали о новых уловках мошенников. Они начали звонить под видом сотрудников суда. В российских судах напомнили, что настоящие сотрудники судебных органов никогда не будут просить предоставить им данные банковских карт, коды из смс, данные счетов и иные личные данные.

До этого президент Владимир Путин поручил разработать меры для блокировки звонков мошенников с Украины и из других недружественных стран. Решением вопроса займутся правительство, ФСБ и МВД, ответственным за исполнение задачи назначили премьера Михаила Мишустина, а также глав ведомств Александра Бортникова и Владимира Колокольцева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что россияне потеряли 168 млрд рублей из-за мошенников за 11 месяцев 2024 года.