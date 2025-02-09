Россиянам рассказали о новых уловках мошенников

Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников суда. Об этом предупредили в российских судах, с соответствующим сообщением ознакомилось РИА Новости.

В российских судах напомнили, что настоящие сотрудники судебных органов никогда не будут просить предоставить им данные банковских карт, коды из смс, данные счетов, и иные личные данные.

«Сотрудники суда могут связываться с участниками процесса по телефону для извещения о дате, времени и месте судебного заседания», — пишет агентство.

В судах добавили, что помимо этого россиянам могут приходить сообщения о готовности к выдаче копий судебных решений, исполнительных документов, а также сообщения о возможности ознакомления с материалами судебных дел.

До этого президент Владимир Путин поручил разработать меры для блокировки звонков мошенников с Украины и из других недружественных стран. Решением вопроса займутся правительство, ФСБ и МВД, ответственным за исполнение задачи назначили премьера Михаила Мишустина, а также глав ведомств Александра Бортникова и Владимира Колокольцева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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