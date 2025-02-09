Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о новых уловках мошенников

РИА: телефонные мошенники стали представляться россиянам сотрудниками суда
close
Shutterstock

Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников суда. Об этом предупредили в российских судах, с соответствующим сообщением ознакомилось РИА Новости.

В российских судах напомнили, что настоящие сотрудники судебных органов никогда не будут просить предоставить им данные банковских карт, коды из смс, данные счетов, и иные личные данные.

«Сотрудники суда могут связываться с участниками процесса по телефону для извещения о дате, времени и месте судебного заседания», — пишет агентство.

В судах добавили, что помимо этого россиянам могут приходить сообщения о готовности к выдаче копий судебных решений, исполнительных документов, а также сообщения о возможности ознакомления с материалами судебных дел.

До этого президент Владимир Путин поручил разработать меры для блокировки звонков мошенников с Украины и из других недружественных стран. Решением вопроса займутся правительство, ФСБ и МВД, ответственным за исполнение задачи назначили премьера Михаила Мишустина, а также глав ведомств Александра Бортникова и Владимира Колокольцева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее троих жителей Петербурга арестовали за обман контрактников ВС России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами