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Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши в Германию

inPoland: украинцы начали переезжать из Польши в Германию из-за уровня жизни
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украинские беженцы начали массово покидать Польшу и выезжать в Германию. Об этом пишет inPoland

«В целом наблюдается тенденция к перемещению украинцев из стран Центрально-Восточной Европы в западную и южную части континента», — говорится в сообщении.

По данным источника, украинцы переезжают в Германию из-за более высоких зарплат и высокого уровня жизни в этой стране.

Издание Financial Times писало, что правительство Великобритании сокращает меры по поддержке украинских беженцев на территории королевства, и украинцы больше не уверены в своем будущем из-за таких мер.

При этом 4 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации обстановки на фронте. Он уверен, что союзники Украины должны сделать все, что в их силах, чтобы поддержать ее оборону.

Ранее в Словакии рассказали, как беженцы с Украины тратят «грязные» деньги в Монако.

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