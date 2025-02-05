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Великобритания сократила меры поддержки для украинских беженцев

FT: Великобритания сократила поддержку беженцам с Украины
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Frank Augstein/AP

Правительство Великобритании сокращает меры по поддержке украинских беженцев на территории королевства, украинцы больше не уверены в своем будущем из-за таких мер. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Правительство Великобритании, которое оказало щедрый прием украинцам после полномасштабного вторжения России в 2022 году, начинает частично сокращать свою поддержку», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что количество заявлений на продление виз, которые поступили в министерство внутренних дел Великобритании, «вызвало обеспокоенность» у муниципальных властей и организаций, занимающихся помощью Украине и украинским беженцам.

При этом власти сокращают финансирование своей программы «Дома для Украины», которая связывает украинских беженцев с британскими домохозяйствами.

Как пишет FT, британские власти выплачивают по 500 фунтов стерлингов в месяц тем домохозяйствам, которые готовы предоставить жилье украинской семье более чем на год, однако с апреля эта сумма снизится до 350 фунтов стерлингов в месяц.

Британская газета добавляет, что правительство также «сократило маршруты» для вновь прибывающих украинцев в Великобританию и ужесточило критерии отбора британцев, желающих принять у себя украинских беженцев.

В этой связи FT подчеркивает, что беженцы с территории Украины в Британии уже не уверены в своем будущем и берут «вопрос о своем иммиграционном статусе в свои руки».

4 февраля премьер Великобритании Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации обстановки на фронте.

Ранее Стармер призвал усилить экономическое давление на Россию.

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