Премьер Великобритании Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации обстановки на фронте. Об этом сообщает Politico.

По его словам, союзники Украины должны сделать все, что в их силах, чтобы поддержать ее оборону. Это позволит стабилизировать линию фронта, украинские военные будут надлежащим образом обучены и получат необходимое снаряжение. Именно поэтому в 2025 году Лондон окажет Киеву большую военную поддержку, чем когда либо, подчеркнул Стармер.

Британский премьер также потребовал от европейских стран активизировать усилия по поддержке Украины.

3 февраля во время выступления на международной конференции в Брюсселе Стармер призвал европейских лидеров ужесточить экономическое давление на Россию, включая новые санкции и ограничения в ключевых секторах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв Стармера, заявил, что Великобритания придерживается позиции о необходимости войны «до последнего украинца» и навязывает другим странам Европы свою конфронтационную позицию.

Ранее в Британии рассказали, как хакеры взломали личную электронную почту Стармера.