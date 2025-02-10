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В Свердловской области столкнулись два большегруза, одного водителя не спасли

В Свердловской области на трассе ограничили движение из-за ДТП
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Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области произошла авария с участием двух большегрузов. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 118-м километре автодороги «Серов – СевероуральскИвдель». По предварительной информации, один грузовой автомобиль врезался в другой. В результате одного из водителей спасти не удалось.

На кадрах с места инцидента заметно, что один участник аварии съехал с дороги, машина второго получила серьезные повреждения.

«На месте ДТП работают сотрудники полиции, проводятся необходимые процессуальные действия», – сообщается в публикации.

Сейчас правоохранители проводят расследование.

Авария повлияла на ситуацию на автодороге. Движение на трассе приостановлено.

До этого в Краснодарском крае автобус врезался в грузовик, который стоял на дороге из-за другой аварии. В результате у автобуса серьезно повреждена передняя часть со стороны водителя.

Ранее в Хабаровском крае 90 фур застряли из-за метели.

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