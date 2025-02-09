У автобуса разрушилась кабина после ДТП с большегрузом на Кубани

На Кубани автобус протаранил грузовик с экскаватором и сбил его водителя

В Краснодарском крае автобус протаранил стоящий грузовик. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«9 февраля около 09:00 в на автодороге «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» водитель автобуса King Long допустил наезд на стоящий грузовой Volvo с полуприцепом, после чего совершил наезд на пешехода — водителя большегруза», — отмечается в сообщении.

Водитель грузовика получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадал и 43-летний пассажир автобуса. На опубликованных кадрах видно, что от удара у автобуса разрушилась передняя часть в районе рабочего места водителя. Также у него распорот правый борт после столкновения с дорожным ограждением. Большегрузный Volvo с полуприцепом-тралом перевозил экскаватор.

Ранее на Алтае мужчина проснулся в угнанной племянником машине только после удара об автобус.