В Хабаровском крае 90 фур застряли из-за метели

ТАСС: в Хабаровском крае 90 фур застряли на трассе на ночь из-за метели

В Хабаровском крае 90 фур застряли на трассе на всю ночь из-за метели. Пробка из большегрузов образовалась на федеральной трассе Хабаровск — Лидога — Ванино передает ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции Хабаровского края.

«Около 40 большегрузов [не могут проехать] в сторону Комсомольска-на-Амуре, около 50 — в сторону Хабаровска», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что метель не дает груженым автомобилям преодолевать сложные подъемы, из-за чего две тяжелых фуры сошли с дороги.

На фоне сильных снегопадов в ряде населенных пунктов Хабаровского края перевели школы на дистанционный режим.

6 февраля сообщалось, что массовая авария с фурой заблокировала движение на хабаровской трассе — ждать ГИБДД пришлось около часа, за это время образовалась пробка из ста авто.

Один из водителей запечатлел инцидент. На кадрах видно, как на повороте столкнулись несколько большегрузов. Автор видео отмечает, что снимает автомобили сразу после столкновения, также отмечает, что грузовик получил сильные повреждения. На видео видно, что у автомобиля треснуло лобовое стекло, также заметны повреждения на передней части машины. При этом запчасти от всех автомобилей, попавших в ДТП, разбросаны на проезжей части.

Ранее появилось видео с завалом из грузовиков после вылета лосовоза под Хабаровском.